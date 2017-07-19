У Коломиї збудують дахову сонячну електростанцію

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Івано-Франківській області зареєстрував декларацію про початок будівництва дахової сонячної електростанції в Коломиї.

Про це інформують Франківчани з посиланням на ДАБІ.

Електростанцію побудують на даху будинку по вул. Тютюнника, 11.

Замовником будівництва сонячної електростанції є Товариство з обмеженою відповідальністю “Сонце Покуття”, керівник підприємства Леник Юрій Михайлович. Основний вид діяльності – виробництво електроенергії.

Підрядником виступає Товариство з обмеженою відповідальністю “Рентеко”.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, у листопаді торік у Спасі відкрили сонячну міні-електростанцію, вартість проекту — 402 тисячі гривень.

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