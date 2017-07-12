У Коломиї завершують ремонтні роботи у психоневрологічному диспансері та пологовому будинку

На даний час проведено заміну віконних та дверних блоків на енергозберігаючі, проводиться поточний ремонт палат, харчоблоку та душової кімнати в приміщенні психоневрологічного диспансеру.

На завершенні оздоблювальні роботи приймального відділення пологового будинку.

11 липня хід робіт оглянув голова Коломийської РДА Любомир Глушков, голова Коломийської райради Роман Дячук та перший заступник Коломийської РДА Нестор Печенюк, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Вони обговорили терміни завершення ремонтних робіт та надали рекомендації керівникам медичних установ та будівельних організацій щодо покращення їх якості.