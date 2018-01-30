У Коломиї затримали магазинного злодія

До Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників одного із місцевих супермаркетів про те, що охорона затримала чоловіка, котрий намагався вчинити крадіжку.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Як з’ясувалося, зловмисник, зайшовши до приміщення супермаркету, скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, а також тим, що продавець зайнятий іншими покупцями, непомітно поцупив з полиці товар та намагався покинути місце злочину, але вчасно був затриманий охороною.

Під час огляду в зловмисника було вилучено радіосигнал, вартістю близько 600 гривень.

За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження.

За вчинення кримінального правопорушення передбачено покарання від мінімального – у вигляді штрафу, до максимального – позбавлення волі на строк до трьох років.