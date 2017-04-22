У Коломиї затримали чоловіка, який вкрав на ринку шуруповерт, щоб зробити вдома ремонт

У Коломиї затримали чоловіка, який вкрав на ринку шуруповерт, щоб зробити вдома...

До чергової частини Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від 28-річного мешканця одного із сіл району про те, що із прилавку торгового павільйону на ринку у Коломиї невідомий викрав у нього електричний шуруповерт марки “Штурм” вартістю близько 1 500 гривень.

Отримавши повідомлення працівники поліції негайно виїхали на місце події, де проведеними оперативно-розшуковими заходами та за “гарячим слідом” встановили та затримали підозрюваного у вчиненні злочину. Зловмисником виявився 28-річний мешканець одного із сіл району, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

Як з’ясували, підозрюваний, перебуваючи на ринку, та, помітивши на прилавку електричний шуруповерт, скористався тим, що продавець відволікся на інших покупців викрав товар та з місця події намагався втекти, проте завдяки оперативності працівників поліції його було затримано неподалік від місця вчинення злочину.

У скоєному зловмисник зізнався та пояснив, що шуруповерт він викрав для власного використання, адже саме зараз проводить дома ремонтні роботи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.15 (Замах на злочин) та за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від мінімального у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до максимального – позбавлення волі на строк до трьох років.