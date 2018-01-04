У Коломиї затримали чоловіка, який викрав елітний алкоголь у супермаркеті

Вчора до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від представника супермаркету про те, що працівниками охорони затримано чоловіка, який скоїв крадіжку спиртного напою.

Про це повідомили в Секторі комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, інформує Дзеркало Коломиї.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що магазинним крадієм виявився 22-річний коломиянин.

Чоловік, зайшовши до приміщення супермаркету, скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, а також тим, що продавець зайнятий іншими покупцями, непомітно поцупив з полиці вибраний алкогольний напій, вартістю близько 400 гривень та намагався покинути місце злочину, але вчасно був затриманий охороною.

За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження.

За вчинення кримінального правопорушення передбачено покарання від мінімального – у вигляді штрафу, до максимального – позбавлення волі на строк до трьох років.

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