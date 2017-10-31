У Коломиї засудили грузина, який скоїв крадіжку на ринку

У п’ятницю 27 жовтня Коломийський суд розглянув кримінальне провадження про таємне викрадення чужого майна та засудив обвинуваченого і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком один рік вісім місяців.

До суду поступило кримінальне провадження про обвинувачення особи за статтею 185 ч. 2 КК України, уродженця Республіки Грузія, 1982 року народження, жителя села Кицилів, Кіцманського району Чернівецької області, громадянина Грузії, неодноразово судимого, повідомляє прес-служба прокуратури.

27 лютого 2013 року біля 08 год 30 хв. обвинувачений на ринку в Косові викрав з-під прилавка грошові кошти в сумі 1275 гривень. Надалі вийшов з приміщення і зрозумів, що його помітили підприємці, які перебували на ринку та став втікати, однак його було затримано вказаними підприємцями.

Потерпілій відшкодовано матеріальні збитки на суму 1275 грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна, повторно.

На вирок суду може бути подана апеляція протягом тридцяти днів.

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