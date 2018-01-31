У Коломиї засудили чоловіка, який вистрілив у людину на вулиці

Коломийський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який ввечері 1 червня у Коломиї на вулиці Степана Бендери вчинив стрілянину та поранив чоловіка.

36-річний чоловік близько 20:20 травматичною зброєю поранив грудну клітку 25-річному коломиянину. Попередньо чоловіки поконфліктували на дорозі під час керування авто, інформує Галка.

Під час обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили вогнепальну зброю, гранату, патрони та наркотичні засоби.

Наступного дня чоловік зрозумівши, що його розшукує поліція, поїхав у відділ і розповів про обставини. У судовому засіданні свою вину обвинувачений визнав у повному обсязі, йдеться у реєстрі судових рішень.

Раніше з потерпілим знайомий не був. Пізніше попросив у нього пробачення.

Стосовно обставин зі зброєю та наркотичними засобами, пояснив наступне.

За день до події прогулював собаку і знайшов сумку із автотоматом та білим пакетом, що знаходився у ній, які заніс додому. Вдома побачив, що там крім автомата були патрони та магазини, кількість яких не рахував, і граната без чеки. Знайдене поклав у котельню на дачі і вирішив зберігати. Навики володіння зброєю мав, оскільки воював у зоні АТО.

У білому пакеті знаходився кущ та стебло без листків темно-зеленого кольору. Зрозумівши, що це наркотичний засіб, вирішив зберігати його для себе без мети збуту.

Зараз чоловік проживає з дружиною та двома дітьми у квартирі матері. Спільно з родиною живе і мати атовця з інвалідністю, яка перебуває на його утриманні. Також чоловік утримує дитину від першого шлюбу, на яку сплачує аліменти.

У вчиненому щиро розкаявся, просив врахувати вказане та не карати суворо.

Представниця потерпілого зазначила, що у її довірителя відсутні будь-які претензії до обвинуваченого і вони просять винувату особу суворо не карати.

Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим та визначити остаточне покарання – чотири роки позбавлення волі.

До чоловіка застосували ст. 75 КК України та звільнили засудженого від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на три роки.

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