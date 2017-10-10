У Коломиї засудили артиста військового оркестру, який “загуляв” на три місяці

Коломийський міськрайонний суд засудив артиста військового оркестру частини В-3950.

У серпні 2016 року обвинувачений підписав з командиром військової частини В-3950 контракт про проходження військової служби на три роки, пише КУРС.

Наказом командира він був призначений на посаду артиста другої категорії оркестру.

Однак 23 січня 2017 року чоловік без поважних причин не з’явився вчасно на службу до розташування військової частини та без поважних причин перебував поза розташуванням військової частини до 25 квітня 2017 року, йдеться в рішенні суду.

Суд визнав музиканта винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання три роки позбавлення волі.