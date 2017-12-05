У Коломиї за майже 38 млн грн відремонтують вулиці Атаманюка, Старицького і Торговицю

У Коломиї за майже 38 млн грн відремонтують вулиці Атаманюка, Старицького і...

17 листопада Відділ управління комунальним майном Коломийської міськради провів конкурс на отримання послуг з капремонту вулиць Старицького, Торговиці і Атаманюка у Коломиї через систему електронних закупівель “Prozorro”.

Про це повідомляє ГО “Верховенство права”, пише Дзеркало Коломиї.

Всього в аукціоні брали участь 2 компанії – ТОВ “ПБС” і ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл”.

За результатами конкурсу договір на отримання послуг з капітального ремонту вулиць Старицького, Торговиці і Атаманюка уклали з ТОВ “ПБС” на суму 37 900 003,50 грн.