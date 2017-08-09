У Коломиї за майже 2,5 мільйони гривень фірма з Одещини завершила ремонт дороги на Верещинського. ФОТО

У Коломиї завершили ремонт дорожнього покриття на вулиці Верещинського.
Договір на капітальний ремонт дороги протяжністю біля 500 м/п укладено з приватним підприємством “Артембуд” на суму 2 491 503 грн.
Як повідомлялося раніше, ПП “АРТЕМБУД” зареєстроване в 2010 році в Одеській області, Любашівський район, селище міського типу Любашівка.
Засновником даного підприємства є Григорян Айрапет Вардгесович, а керівником – Григорян Вардгес Айрапетович.
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Цікаво, а тротуари в кінці Верещинського, що робити не збираються? Чи гроші виділені на дорогу і тротуари розікрали ще два роки тому?