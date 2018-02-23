У Коломиї за 4,5 млн грн побудують тенісні корти

Коломийська міська рада визначила виконавця проекту “Реконструкції тенісних кортів КДЮСШ на вул. О. Кобилянської, 8 в м. Коломиї”.

Переможцем тендеру стало ПП “Трейд-Інвест ІФ” (Івано-Франківськ), пише Галичина.

Вартість будівництва становить 4,45 млн грн.

Зазначимо, що дві компанії запропонували побудувати корти за набагато менші кошти, однак їхні пропозиції тендерний комітет відхилив.

Зокрема, ПП “БСМ” “Будівельна компанія України” запропонувала ціну 2,57 млн грн, ПП “Невікол” – 2,6 млн грн.

Планується, що будівництво завершиться до 31 липня 2019 року.

За даними ЄДРПОУ, засновником ПП “Трейд-Інвест ІФ” є житель Івано-Франківська Тимощук Ярослав Васильович.