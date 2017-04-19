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У Коломиї втретє зацвіла сакура. ФОТО

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Цьогоріч відзначаємо рік Японії, а в Коломиї – третій рік, коли традиційне японське дерево оселилось на наших скверах.

Сакуру висадили біля відділення пошти на Чорновола, площі Відродження та сквері біля пам’ятника жертвам Голодомору на вул. Карпатській (біля Благовіщенської церкви), інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Коломийську міську раду.

Don Yapon

Східний гість прижився і вже третю весну поспіль тішить перехожих незвичним цвітом. Сакура приїхала в Коломию в якості подарунку від міста-побратима Ужгорода ще 2014 року. Тоді мер Мукачевого Золтан Ленд’єл привіз до Коломиї 90 саджанців японської вишні сакури.

Ігор Слюзар і Золтан Ленд’єл, 2014 рік

– Сакури у нас не прості, – каже міський голова Ігор Слюзар, – а спеціально адаптовані до нашого клімату, тому-то всі й прижилися. Чекаю того часу, коли їхні крони розростуться і утворять знамениті рожеві сфери. В архітектурі середмістя ми дотримуємостя пастельних тонів, таким чином яскраві квіти сакури, магнолії, троянд і зелень хвої створюють потрібний баланс: люди – чудові творці, та природа – неперевершена.

Цвістиме сакура ще кілька тижнів, сподіваємося, їй не завадять заморозки, тож поспішайте зробити фото на їх фоні. А ось наступні на черзі – троянди, аж цілих 100 кущів біля музею писанкового розпису. Їх для Коломиї у 2013 році на конкурсі, 2013 рік.виграв Ігор Слюзар у Києві на конкурсі конкурсу “Писанка від мера”, де робота нашого міського голови зайняла ІІІ місце.

Ігор Слюзар на конкурсі, 2013 рік

Посадка троянд

Троянди зараз

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