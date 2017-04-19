У Коломиї втретє зацвіла сакура. ФОТО

Цьогоріч відзначаємо рік Японії, а в Коломиї – третій рік, коли традиційне японське дерево оселилось на наших скверах.
Сакуру висадили біля відділення пошти на Чорновола, площі Відродження та сквері біля пам’ятника жертвам Голодомору на вул. Карпатській (біля Благовіщенської церкви), інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Коломийську міську раду.
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