У Коломиї вшанували пам’ять воїнів-афганців. ВІДЕО

День пам’яті воїнів-афганців вшановується в Україні 15 лютого.

За десять років війни в Афганістані свої життя віддали тисячі військових, багато отримали поранення і стали інвалідами.

В Коломиї згадали усіх, хто брав участь у бойових діях.