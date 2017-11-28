У Коломиї вшанували пам’ять жертв Голодоморів. ВІДЕО

Щорічно, у четверту суботу листопада, Україна і увесь демократичний світ вшановує пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору – геноциду української нації.

В 1932-1933 роках на нашій землі радянська влада організувала голод, вилучивши, експортувавши та просто знищивши продукти харчування.

Органи державної влади, військові загони, тодішні правоохоронці фізично заблокували мільйони українців в межах охопленої голодом території і прирекли на смерть.

14 країн на рівні парламентів визнали Голодомор геноцидом, в березні до цього списку до них доєдналась і Португалія, а на початку листопада в Конгресі США також представили проект відповідної резолюції, після того як низка штатів прийняла рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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У Коломиї традиційно відбулася поминальна панахида біля пам’ятника жертвам Голодомору.

“Запали свічку пам’яті”. Такою акцією вшанувала жертв Голодомору коломийська молодь.

Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради та Молодіжна рада біля музею Писанки організували традиційну акцію “Запали свічку пам’яті”.

Молодь, небайдужі мешканці міста та громадські діячі запалили лампадки і виклали із них пам’ятний хрест.

Священики Коломийської Єпархії УПЦ КП відправили панахиду за жертвами Голодомору.

Потім спільно молились за спокій душ усіх, хто загинув у роки Голодомору.

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