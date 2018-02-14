У Коломиї вперше відбудеться Форум для підприємців

22 лютого в Коломиї вперше відбудеться бізнес-форум “Тренди локального бізнесу”.

Захід має на меті об’єднати спільноту місцевих підприємців та створити для них середовище для обміну досвідом, розібрати локальні бізнес-кейси, почути про нові тренди від якісних спікерів та допомогти місцевим підприємцям розвивати їх справу.

Коломийських підприємців запрошують долучитися до форуму.

Організатори – Коломийська асоціація підприємців.

Для участі потрібно зареєструватись.

Детальну інформацію про спікерів та посилання на анкету ви знайдете на сторінці події у Facebook.