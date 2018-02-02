У Коломиї відкрили персональну виставку живопису Миколи Яцурака. ФОТО

У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського місцевий художник Микола Яцурак презентував персональну виставку живопису.

До експозиції увійшло понад 30 картин, на яких зображені пейзажі, етюди, натюрморти, створені під час пленерів. Вони намальовані у близьких митцю краях, пише Курс.

“Природа не може не надихати, тим більше наш край. Відчуваю потребу змалювати край, який дав мені життя і де я живу. Його хтось оспівує віршами, хтось – піснями. Всі ми є Божим проектом, і я, напевно, такий проект, який має щось намалювати і лишити по собі”, – розповідає Микола Яцурак.

Експозиція у Коломиї стала другою персональною виставкою художника, перша була у 2014 році в Івано-Франківську. Неодноразово брав участь у групових виставках і пленерах. Викладає рисунок і живопис у Коломийській дитячій художній школі ім. Я. Пстрака.