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У Коломиї відкрили кафе-пекарню “Байґель”. ФОТО

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Сьогодні у Коломиї урочисто відкрили кафе-пекарню “Байґель”.

Кафе знаходиться  за адресою:
вул. Січових Стрільців, 16 у Коломиї.

Don Yapon

Колись у Галичині слово “байґель” означало булку у формі кільця чи кренделя, посипану маком, кунжутом чи цибулею. Анґлійці такі вироби називають “бейґл”. Кафе-пекарні були популярні в дорадянський час у Галичині, а в Європі вони популярні й досі, бо мають ту перевагу й особливість, що випічка тут щодня свіжа. З відкриттям коломийського “Байґеля” наше місто збагатилося ще одним європейського типу харчовим закладом, пише Дзеркало Коломиї.

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Поспішіть самі і обов’язково розкажіть друзям, адже наш заклад дарує 50% знижки упродовж перших двох тижнів роботи.😃Також на Вас очікують і інші приємні несподіванки, приготовлені нашим дружнім сімейством 🍩”, – написали напередодні у соцмережі.

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4 Коментарі

  1. Нічого нового та корисного для Коломиї не відкрилося. А яскраві кольори на виробах свідчать про не неприроднє походження продуктів, які використовують для випічки цього.

  2. Ти що кулінар?Якщо так то мав би знати що яскраві кольори можна здобути готовлячи глазурь на натуральному соку з малини червоний наприклад ,та оранжевий з соку апельсини….