У Коломиї відкрили кафе-пекарню “Байґель”. ФОТО

Сьогодні у Коломиї урочисто відкрили кафе-пекарню “Байґель”.
Кафе знаходиться за адресою:
вул. Січових Стрільців, 16 у Коломиї.
Колись у Галичині слово “байґель” означало булку у формі кільця чи кренделя, посипану маком, кунжутом чи цибулею. Анґлійці такі вироби називають “бейґл”. Кафе-пекарні були популярні в дорадянський час у Галичині, а в Європі вони популярні й досі, бо мають ту перевагу й особливість, що випічка тут щодня свіжа. З відкриттям коломийського “Байґеля” наше місто збагатилося ще одним європейського типу харчовим закладом, пише Дзеркало Коломиї.
“Поспішіть самі і обов’язково розкажіть друзям, адже наш заклад дарує 50% знижки упродовж перших двох тижнів роботи.Також на Вас очікують і інші приємні несподіванки, приготовлені нашим дружнім сімейством 🍩”, – написали напередодні у соцмережі.
Нічого нового та корисного для Коломиї не відкрилося. А яскраві кольори на виробах свідчать про не неприроднє походження продуктів, які використовують для випічки цього.
100%!!!!
Ти що кулінар?Якщо так то мав би знати що яскраві кольори можна здобути готовлячи глазурь на натуральному соку з малини червоний наприклад ,та оранжевий з соку апельсини….
Отравилась чеабатою!!!!!!!!!!!!!некупляйте