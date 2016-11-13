У Коломиї відкрили кафе-пекарню “Байґель”. ФОТО

Сьогодні у Коломиї урочисто відкрили кафе-пекарню “Байґель”.

Кафе знаходиться за адресою:

вул. Січових Стрільців, 16 у Коломиї.

Колись у Галичині слово “байґель” означало булку у формі кільця чи кренделя, посипану маком, кунжутом чи цибулею. Анґлійці такі вироби називають “бейґл”. Кафе-пекарні були популярні в дорадянський час у Галичині, а в Європі вони популярні й досі, бо мають ту перевагу й особливість, що випічка тут щодня свіжа. З відкриттям коломийського “Байґеля” наше місто збагатилося ще одним європейського типу харчовим закладом, пише Дзеркало Коломиї.