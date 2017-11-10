У Коломиї відбулися спортивні змагання серед духовенства. ФОТО

9 листопада в Коломийському ФОСК “Прикарпаття” відбулися змагання серед духовенства Коломийсько-Чернівецької єпархії. Захід проходив з благословення владики Василія (Івасюка) та був приурочений 125-річниці з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

Про це повідомляє прес-служба єпархії, пише Дзеркало Коломиї.

На самому початку усі присутні помолилися і заспівали Гімн України.

Голова комісії у справах спорту о. Володимир Гуменюк привітав присутніх та відзначив, що даний захід востаннє відбувається за участі священиків Коломийсько-Чернівецької єпархії, тому що вже невдовзі частина єпархії відійде до єпархії Чернівецької, але це не завадить духовенству зустрітись і провести вже міжєпархіальні змагання.