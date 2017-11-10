У Коломиї відбулися спортивні змагання серед духовенства. ФОТО

9 листопада в Коломийському ФОСК “Прикарпаття” відбулися змагання серед духовенства Коломийсько-Чернівецької єпархії. Захід проходив з благословення владики Василія (Івасюка) та був приурочений 125-річниці з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.
Про це повідомляє прес-служба єпархії, пише Дзеркало Коломиї.
На самому початку усі присутні помолилися і заспівали Гімн України.
Голова комісії у справах спорту о. Володимир Гуменюк привітав присутніх та відзначив, що даний захід востаннє відбувається за участі священиків Коломийсько-Чернівецької єпархії, тому що вже невдовзі частина єпархії відійде до єпархії Чернівецької, але це не завадить духовенству зустрітись і провести вже міжєпархіальні змагання.
Привітати присутніх та учасників змагань завітали представники влади, гості.
Учасники змагалися у таких видах: волейбол, шахи, настільний теніс.
У волейболі переможці визначилися наступним чином:
1 місце – Коломийський деканат.
2 місце – Отинійсько-Тисменичанський деканат.
3 місце – Городенківсько-Чернелицький деканат.
У настільному тенісі не було рівних представникам Коломийського деканату, котрі вибороли усі призові місця:
1 місце – о. Юрій Терещенко.
2 місце – о. Сергій Дмитрук.
3 місце – о. Володимир Білослудцев.
У змаганнях з шахів призові місця розташувалися наступним чином:
1 місце – о. Володимир Гук (Корницький деканат).
2 місце – о. Ярослав Шкандрій (Яремчанський деканат).
3 місце – о. Ігор Дрогомирецький (Печеніжинський деканат).