У Коломиї відбудеться загальноміська Хресна Дорога

11 березня у Коломиї пройде загальноміська Хресна Дорога, яку очолить правлячий архиєрей Коломийської єпархії кир Василій (Івасюк) та численне духовенство.
Про це повідомляє прес-служба Коломийської єпархії УГКЦ, пише Дзеркало Коломиї.
Розпочнеться молитовний захід о 15.00 год. від Катедрального собору Преображення Христового, що на вул.Театральній, 31.
“Щиро запрошуємо коломиян та гостей міста долучатись до спільної молитви у розважаннях над Страстями Христовими”, – йдеться у повідомленні.
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