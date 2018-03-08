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У Коломиї відбудеться загальноміська Хресна Дорога

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11 березня у Коломиї пройде загальноміська Хресна Дорога, яку очолить правлячий архиєрей Коломийської єпархії кир Василій (Івасюк) та численне духовенство.

Про це повідомляє прес-служба Коломийської єпархії УГКЦ, пише Дзеркало Коломиї.

 Розпочнеться молитовний захід о 15.00 год. від Катедрального собору Преображення Христового, що на вул.Театральній, 31.
 

“Щиро запрошуємо коломиян та гостей міста долучатись до спільної молитви у розважаннях над Страстями Христовими”, – йдеться у повідомленні.

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