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У Коломиї відбудеться виставка-ярмарок спортивних та декоративних голубів

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У неділю, 19 лютого, в Коломиї відбудеться обласна виставка-ярмарок спортивних і декоративних голубів та іншої живності.

Захід відбудеться на території школи №1.

Don Yapon

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