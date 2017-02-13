У Коломиї відбудеться виставка-ярмарок спортивних та декоративних голубів

У неділю, 19 лютого, в Коломиї відбудеться обласна виставка-ярмарок спортивних і декоративних голубів та іншої живності.

Захід відбудеться на території школи №1.