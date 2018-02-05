У Коломиї відбудеться футбольний турнір на честь загиблого героя АТО Романа Фурика

20 лютого у Коломиї ГО “Українське об”єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО” в Івано-Франківській області проведуть перший турнір в рамках щорічного футбольного турніру “Кубок пам’яті Романа Фурика”

Як повідомлено на офіційній сторінці події у Facebook, участь прийматиме шість футбольних команд:

– ФК “Коломийські Бандерівці”

– ФК “АТО” м.Івано-Франківськ”

– ФК Коломийської міської Ради

– ФК Коломийської районної Ради

– ФК “Чорна сотня”

– ФК Коломийський МВ УМВС

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