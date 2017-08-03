У Коломиї відбудеться фестиваль Drive for Life fest. ВІДЕО

19 – 20 серпня відбудеться традиційний фестиваль Drive for Life fest.

Це вже вп’яте коломиянам підготують екстремальний відпочинок, повідомляє НТК.

А поєднають видовищні змагання автотехніки з потужною музичною програмою.

Для містян виступатимуть О.Torvald, Танок на майдані Конго, Антитіла, Мотор’ролла, Бez Обмежень, Медовий полин та чимало інших музичних колективів.

Як повідомлялося, раніше в студії Громадського Радіо про фестиваль говорили його організатори Михайло Вовк, Роман Кутя та лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя.

Читайте також: Програма святкування Дня міста Коломиї 19 серпня.

