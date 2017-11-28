У Коломиї триває засідання виконкому. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

Зараз в Коломийській міській раді засідає виконком.
До вашої уваги онлайн трансляція із засідання.
Порядок денний засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради:
1. Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 25.03.2014 № 44 “Про забезпечення житлом і першим робочим місцем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа”
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради
2. Про схвалення міської програми “Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа” на 2018-2022 роки
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради
3. Про затвердження висновків про доцільність позбавлення батьківських прав
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради
4. Про надання дозволу батькам від імені дитини на отримання грошової компенсації за належне їй житло
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради
5. Про визначення способів участі батька у вихованні та спілкуванні з малолітньою дочкою
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради
6. Про надання дозволів на відчуження та придбання майна
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради
7. Про схвалення міської Програми забезпечення виконання рішень суду на 2018 рік
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту соціальної політики міської ради
8. Про направлення в суд подання про призначення опікуна
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту соціальної політики міської ради
9. Про направлення в суд подання про призначення опікуна
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту соціальної політики міської ради
10. Про надання допомоги на поховання
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту соціальної політики міської ради
11. Про надання допомоги на оперативне лікування
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради
12. Про схвалення міської Програми “Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту” на 2018-2021 роки
Доповідає: Колесник Володимир Любомирович, начальник відділу молоді та спорту міської ради
13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
14. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
15. Про передачу матеріальних цінностей
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради
16. Про передачу на баланс нежитлового приміщення (аптека) за адресою пл. Привокзальна, 13
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради
17. Про затвердження комісії з приватизації державного фонду у новому складі
Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович, директор КП “Житлоінфоцентр”
18. Про передачу на баланс нежитлового приміщення по вул. Леонтовича, 26а
Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович, директор КП “Житлоінфоцентр”
19. Про шефство над військовими частинами у 2018 році
Доповідає: Кротюк Олександр Степанович, начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради
20. Різне
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