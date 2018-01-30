У Коломиї триває засідання виконкому. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

Зараз в Коломийській міській раді засідає виконком.

До вашої уваги онлайн трансляція із засідання.

Порядок денний засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради (проект):

1. Про виконання бюджету міста за 2017 рік

Доповідає: Бакай Ганна Дмитрівна,

начальник фінансового управління міської ради

2. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік

Доповідає: Кротюк Олександр Степанович,

начальник відділу з цивільного захисту міської ради

3. Про хід виконання міської програми охорони навколишнього природного середовища на період 2016-2020 років

Доповідає: Волошенюк Віктор Васильович,

заступник начальника – головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів управління комунального господарства міської ради

4. Про схвалення довгострокової програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м. Коломиї на 2018-2022 роки

Доповідає: Кротюк Олександр Степанович,

начальник відділу з цивільного захисту міської ради

5. Про схвалення міської цільової програми “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” на 2018-2020 рік

Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна,

начальник відділу культури міської ради

6. Про передачу комп’ютерної техніки на баланс Комплексної дитячої юнацької спортивної школи

Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна,

начальник відділу культури міської ради

7. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та закріплення житла

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради

8. Про затвердження висновку про відсутність підстав для позбавлення батьківських прав

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради

9. Про затвердження висновку про можливість зняття дітей з реєстрації місця проживання, визнання дітей такими, що втратили право користування житловим приміщенням

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради

10. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,

начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

11. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,

начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

12. Про впорядкування адресних номерів об’єктів нерухомості, які були змінені у зв’язку з перейменуванням вулиць

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,

начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

13. Про затвердження нового складу міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради

14. Про надання виплати на поховання

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради

15. Про передачу на баланс нежитлових приміщень за адресою: вул. Театральна, 13

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник управління комунального господарства міської ради

16. Про втрату чинності п.3 рішення виконавчого комітету від 19.12.2017 р. №302 “Про зарахування на баланс нежитлового приміщення по вул. Мазепи, 4”

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник управління комунального господарства міської ради

17. Про житлові питання

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник управління комунального господарства міської ради

18. Про організацію вишиванкового, сувенірного та квіткового ярмарку

Доповідає: Костюк Таїса Андріївна,

директор центру дозвілля і туризму

19. Різне

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