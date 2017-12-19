У Коломиї триває засідання виконкому. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

Зараз в Коломийській міській раді засідає виконком.

До вашої уваги онлайн трансляція із засідання.

Порядок денний засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради:

1.Про проект бюджету міста на 2018 рік.

2.Про хід виконання міської програми охорони навколишнього природного середовища на період 2016-2020 рр.

3.Про стан дотримання прав осіб з обмеженими фізичними можливостями в місті Коломиї та виконання рішення виконкому від 24.06.2014р. №117 з цього питання.



4.Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2018 року.

Нагадаємо, 21 грудня відбудеться 28 сесія Коломийської міської ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ.