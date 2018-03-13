У Коломиї триває конкурс малюнків на великодню тематику від БФ “Покуття”. ВІДЕО

“Великдень очима дітей” – традиційний конкурс дитячих малюнків оголосив благодійний фонд “Покуття” – ініціатива народного депутата України Андрія Іванчука.

Учасники повинні створити малюнок, присвячений світлому празнику Воскресіння Христового.

Є три номінації: від 3 до 6 років, від 7 до 10, та від 11 до 15 років.

Надсилайте роботи в офіс фонду “Покуття”: Коломия, вулиця Бандери, 53 (третій поверх).

Обов’язково вказуйте ПІБ дитини, її вік, місце проживання та контактний телефон.

Роботи приймаються до 3 квітня включно.

Детальніше у сюжеті НТК розповість голова БФ “Покуття” Уляна Мандрусяк.