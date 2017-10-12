У Коломиї судитимуть юнака, який побив у екс-заступника міського голови Тараса Яворського

Справа неповнолітнього, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень екс-заступнику міського голови поступила на розгляд суду.

Про це повідомляє прес-служба Коломийського суду.

На розгляд надійшов обвинувальний акт про вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2017 року приблизно о 04:30 годині неповнолітній коломиянин 2001 року народження, у ході словесного конфлікту умисно наніс декілька ударів у область голови Яворському Тарасу.

Вказані дії органи досудового розслідування кваліфікували як спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.

Кримінальне провадження розглядає суддя П’ятковський В. І., який згідно рішення зборами суддів Коломийського міськрайонного суду спеціалізується на розгляді справ про обвинувачення неповнолітніх.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою в установі виконання покарань № 12 міста Івано-Франківськ.

Підготовче судове засідання, по даному кримінальному проваженню призначено на 14.30 год 13 жовтня 2017 року.