У Коломиї створили раду роботодавців. ФОТО

15 лютого в центрі зайнятості відбувся круглий стіл щодо створення ради роботодавців.

Про це повідомляє прес-служба ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Більшістю голосів обрано голову ради роботодавців приватного підприємця Валентину Остяк, секретарем ради роботодавців – начальника відділу взаємодії з роботодавцями Марію Кіф’як.

Захід проведено з метою підвищення ефективності надання послуг роботодавцям, подання пропозицій, направлених на розв’язання проблемних питань та вдосконалення стратегії взаємодії служби зайнятості з роботодавцями, відпрацювання нових форм та методів роботи.