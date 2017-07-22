У Коломиї рятувальники не дозволили чотирьом нетверезим чоловікам купатися в міському озері

Минулої доби прикарпатські рятувальники мали чимало роботи.

21 липня чергова зміна Коломийської рятувально-водолазної станції на міському озері не допустила до купання 4 громадян в нетверезому стані. З ними провели профілактичну бесіду та відправили з території водойми, повідомляє Галка з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Івано-франківські рятувальники на міському озері провели профілактичну бесіду щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах з плавцем, який плавав у забороненому місці. Також рятувальники не допустили до купання 4 дітей (вік 9-13 років), які були без нагляду дорослих. З ними провели профілактичну бесіду та відправили з території водойми додому.

Чергова зміна Галицької рятувально-водолазної станції на річці Дністер не допустила до купання в небезпечному місці 5 громадян. З ними провели профілактичні бесіди.

Нагадаємо, з початку року на водоймах загинуло майже 500 українців.