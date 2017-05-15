У Коломиї розбирають завали пошкодженої частини коледжу, залучено 101 рятувальник

Як повідомляли, сьогодні приблизно о 14 годині обвалилася частина будівлі Коломийського економіко-правового коледжу.
На момент інциденту на першому поверсі в приміщенні їдальні перебувало близько 20 осіб. Адміністрація закладу вивела їх на вулицю.
Вже за 10 хвилин після виклику рятувальники були на місці. З’ясувалося, що зруйнувалося перекриття з першого по четвертий поверхи, а також обвалилася фасадна частина будівлі.
За даними обласного управління ДСНС, вже за 10 хвилин після виклику рятувальники були на місці. З’ясувалося, що зруйнувалося перекриття з першого по четвертий поверхи, а також обвалилася фасадна частина будівлі.
Як повідомляли, потерпілих немає.
О 15:50 було розпочато роботи із розбиранню завалів пошкоджених елементів будівлі навчального закладу.
Станом на 17:00 до ліквідації завалу залучено 18 одиниць техніки, 101 особа, з них від Управління ДСНС в області – дев’ять одиниць техніки та 81 рятувальник.
На місці події працює мобільно-оперативна група Івано-Франківської обласної комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням першого заступника Голови Івано-Франківської ОДА Марії Савки та мобільно-оперативна група Управління ДСНС в області під керівництвом начальника Управління полковника служби цивільного захисту Володимира Чернецького.
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хотів би відзначити директора економіко-правового коледжу, який дуже сильно переживав за студентів, і який навіть після обвалу, ходив по аудиторіях, все перевіряв і особисто виносив речі стеднтам