У Коломиї розбирають завали пошкодженої частини коледжу, залучено 101 рятувальник

Як повідомляли, сьогодні приблизно о 14 годині обвалилася частина будівлі Коломийського економіко-правового коледжу.

На момент інциденту на першому поверсі в приміщенні їдальні перебувало близько 20 осіб. Адміністрація закладу вивела їх на вулицю.

Вже за 10 хвилин після виклику рятувальники були на місці. З’ясувалося, що зруйнувалося перекриття з першого по четвертий поверхи, а також обвалилася фасадна частина будівлі.

За даними обласного управління ДСНС, вже за 10 хвилин після виклику рятувальники були на місці. З’ясувалося, що зруйнувалося перекриття з першого по четвертий поверхи, а також обвалилася фасадна частина будівлі.

Як повідомляли, потерпілих немає.

О 15:50 було розпочато роботи із розбиранню завалів пошкоджених елементів будівлі навчального закладу.

Станом на 17:00 до ліквідації завалу залучено 18 одиниць техніки, 101 особа, з них від Управління ДСНС в області – дев’ять одиниць техніки та 81 рятувальник.

На місці події працює мобільно-оперативна група Івано-Франківської обласної комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням першого заступника Голови Івано-Франківської ОДА Марії Савки та мобільно-оперативна група Управління ДСНС в області під керівництвом начальника Управління полковника служби цивільного захисту Володимира Чернецького.

Читайте також: Очевидці розповіли, як обвалилася стіна коледжу у Коломиї: “Все обсипалося за 10 хвилин, ми чудом евакуювалися”