У Коломиї репрезентують “Історію УГКЦ за 90 хвилин”. АНОНС

У Національному музеї відбудеться презентація книги нашого краянина, випускника Коломийської гімназії, викладача Українського Католицького Університету, головного редактора журналу “Патріярхат”, релігійного аналітика Анатолія Бабинського “Історія УГКЦ за 90 хвилин”.

Про це повідомляється на сайті музею, пише Дзеркало Коломиї.