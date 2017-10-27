У Коломиї пройшов вечір пам’яті відомого коломийського театрала Сергія Козлова

У день, коли б Сергію Козлову могло виповнитися 85, до музею історії міста завітали родичі, учні, колеги та міська інтелігенція.

Вони згадували приємні миті спілкування з Сергієм Козловим, говорили про його творчу та професійну діяльність.

Нагадаємо, Сергій Козлов народився на Уралі, батько був військовим, тому сім’я у 1946-му оселилась у Коломиї. Працював на керівних посадах. Очолював міський відділ культури, йдеться в сюжеті НТК.

За його ініціативи у місті відновили ряд святкувань, започаткували фестиваль Кос-Анатольського.

1995 року Сергій Іванович створив театр поезії “Орфей”. Його ім’я занесено до муніципальної книги шани.

Нагороджений багатьма грамотами та медалями. Все своє життя він віддав культурі та залишив після себе вагомий слід у місті над Прутом. Помер 7 грудня 2015 року.