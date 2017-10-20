У Коломиї пройдуть Дні грузинської культури. АНОНС

“Люди, які творять епоху”, під таким гаслом упродовж 9 – 21 листопада у Мистецькому центрі “Світовид”, що у Коломиї, відбудуться “Дні грузинської культури”.

9 листопада о 20.00 – 21.00 на телеканалі “НТК” в прямому ефірі “Ток-шоу “Коломия думає” відбудеться дискусія на тему: “Україна-Грузія: не перехресті епох…” за участі скульптора і драматурга Раґулі Власідзе, мистців та громадських діячів.

10 листопада о 14.00 у концертній залі “Габсбург” відбудеться відкриття персональної виставки скульптора і драматурга Раґулі Власідзе “Люди, які творять епоху”.

На виставці буде представлено ексклюзивні авторські булави, присвячені чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО-2012, а також колекція фотографій, які було зроблено у селах Шешори, Прокурава і Космач на Косівщині Івано-Франківської області.

11 листопада о 11.00 у концертній залі “Габсбург” відбудеться конференція “Україна-Грузія-Польща: погляд у майбутнє…”, яка присвячується до Дня Незалежності Республіки Польща.

15 листопада о 17.00 у концертній залі “Габсбург” відбудеться презентація книжки Раґулі Власідзе “Провінційне пекло. Драматургічна трилогія” та авторський майстер-клас з режисури та акторської майстерності.

“Провінційне пекло” – це трилогія драматичних творів “Провінційне пекло”, “Райський пейзаж” та “Мертва тиша”, яка буде вперше презентована громаді міста.

21 листопада о 15.00 відбудеться закриття виставки Раґулі Власідзе “Люди, які творять епоху”, цей день мистець присвячує світлій пам’яті Владики Миколи Сімкайла (який, до речі, народився у цей світлий день – Архистратига Михаїла).