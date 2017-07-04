У Коломиї пройде зустріч з етнологом та дослідницею традиційного народного вбрання Оксаною Косміною

У Коломиї пройде зустріч з етнологом та дослідницею традиційного народного вбрання Оксаною...

5 липня, о 16.00, у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відбудеться зустріч-дискусія з київською гостею, дослідницею традиційного народного одягу Оксаною Косміною.

Український етнолог та історик матеріальної культури, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАНУ Оксана Косміна (Oksana Kosmina) розпочала важливу дискусію у ФБ: #яненошуавтентику, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу музею.

Перша її позиція: носити старовині речі нині не можна, а лише зберігати. Друга: не припустимо використовувати їх фрагменти для створення нових елементів одягу. Дослідниця наполягає, що життя автентичної речі має бути збережено музейниками, приватними колекціонерами – кожен з них бере відповідальність за старовину.

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського пропонує винести дискусію щодо доцільності використання традиційного вбрання у сучасному дизайні та носіння давнього одягу за межі ФБ-спільноти.

Зараз пані Оксана працює у фондових збірках Національного музею над майбутнім альбомом, тому є можливість поспілкуватися з людиною, яка наполегливо відстоює думку щодо традиційного вбрання та його охорони.