У Коломиї пройде Всеукраїнська виставка-ярмарок спортивних та декоративних голубів

У неділю, 18 березня, в Коломиї відбудеться Всеукраїнський ярмарок спортивних та декоративних голубів, а також іншої живності.

Місце проведення – подвір’я школи №1.

Триватиме виставка з 08:00 до 14:00 години.