У Коломиї презентували книжку про Михайла Вишиванюка з його інтерв’ю та фото

На Прикарпатті вийшла книга “Його сади рясніють врожаями. Спогади і роздуми про Михайла Вишиванюка”.
Це назва книги, яку присвятили пам’яті Михайла Вишиванюка.
Тут вміщено приблизно 90 спогадів про багаторічного голову Івано-Франківської ОДА, уродженця Коломийщини. Є також низка його інтерв’ю та чимало світлин.
Видання презентували у Коломийському музеї Писанки.
Вшанувати відомого прикарпатця, колишнього голову Івано-Франківської ОДА прийшли чимало його колег та друзів.
Далі в сюжеті НТК.
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