У Коломиї презентували книжку про Михайла Вишиванюка з його інтерв’ю та фото

На Прикарпатті вийшла книга “Його сади рясніють врожаями. Спогади і роздуми про Михайла Вишиванюка”.

Це назва книги, яку присвятили пам’яті Михайла Вишиванюка.

Тут вміщено приблизно 90 спогадів про багаторічного голову Івано-Франківської ОДА, уродженця Коломийщини. Є також низка його інтерв’ю та чимало світлин.

Видання презентували у Коломийському музеї Писанки.

Вшанувати відомого прикарпатця, колишнього голову Івано-Франківської ОДА прийшли чимало його колег та друзів.

Далі в сюжеті НТК.

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