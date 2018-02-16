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У Коломиї презентували експозицію до Дня виведення радянських військ з Республіки Афганістан. ФОТО

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У Коломийському музеї історії міста до 18 лютого виставлятиметься експозиція до Дня виведення радянських військ з Афганістану.

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