У Коломиї представлять сучасні волинські писанки. АФІША

Експозицію відкриють 25 липня в Музеї писанкового розпису.
Луцький краєзнавчий музей підготував добірку писанок, автори яких є учасниками обласного конкурсу “Волинська писанка третього тисячоліття”.
Це вже сучасні писанки, але створені з використанням давніх орнаментів та колориту цього краю.
На виставці демонструватимуть також ансамблі традиційного жіночого святкового вбрання першої половини ХХ ст., вишивані полотняні рушники та етнографічні світлини.
Відкриття виставки о 15.00.
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