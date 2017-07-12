У Коломиї представлять сучасні волинські писанки. АФІША

Експозицію відкриють 25 липня в Музеї писанкового розпису.

Луцький краєзнавчий музей підготував добірку писанок, автори яких є учасниками обласного конкурсу “Волинська писанка третього тисячоліття”.

Це вже сучасні писанки, але створені з використанням давніх орнаментів та колориту цього краю.

На виставці демонструватимуть також ансамблі традиційного жіночого святкового вбрання першої половини ХХ ст., вишивані полотняні рушники та етнографічні світлини.

Відкриття виставки о 15.00.

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