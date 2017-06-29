У Коломиї працює центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. ВІДЕО

Вже два роки у Коломиї працює центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Працівники структури забезпечують громадян рівним доступом до правосуддя та допомагають використовувати правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань.

Тільки за останнє півріччя до спеціалістів звернулося понад дві тисячі осіб.

Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги у Коломиї знаходиться на другому поверсі відділення міського РАЦСу за адресою: вул. Міцкевича, 2, телефон 4 63 72.

Більше про роботу структури у нашому місті розповів каналу НТК керівник центру Василь Дутчак.

Читайте також: У Коломиї оголосили конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків. СПИСОК