У Коломиї планують перейменувати місцевий футбольний клуб “Карпати”

Коломийські “Карпати” мчать до свого чемпіонського титулу. Команда має пристойний відрив від найближчих переслідувачів та вперше з 2013 року може отримати звання кращого аматорського колективу Прикарпаття. Серед тижня на офіційній сторінці клубу з’явилося цікаве опитування.

“Шановні підписники та вболівальники! Пропонуємо до Вашої уваги опитування щодо того, з якою назвою наша улюблена команда мала би стартувати у наступному футбольному сезоні. Приєднуйтесь та висловлюйте свою думку!” – саме таку тему для дискусії пропонує клуб вболівальникам.

На даний момент із значним відривом лідирує варіант “Покуття” (Коломия), друге місце займає ФК “Коломия” і лише на третьому місці теперішня назва клубу “Карпати”.

Під кожною із вказаних назв у Коломиї в різні періоди за часів Незалежності функціонували (функціонують) футбольні клуби. Були і такі цікаві поєднання як “Покуття-КІПУ”. До речі, саме під цією назвою, якщо не помиляюся, коломияни останній раз перемагали у юнацькому обласному турнірі, а Олександр Іванов, саме як гравець тієї команди, здобув індивідуальний приз – кращий бомбардир обласного чемпіонату (2003 рік).

Та повернемося до суті питання. Я також взяв участь у цьому опитуванні і хотів би детальніше аргументувати свій вибір. “Покуття” (Коломия) – за таку назву я, як коломиянин та вболівальник, вже висловлювався у 2011-му. З того часу нічого не змінилося.

Футбольна команда представляє певний населений пункт, місцевість чи регіон. Можуть різні фактори впливати на походження назви. Наприклад, джерело фінансування. Клуби, які утримуються певними галузями чи підприємствами, уособлюють у своїй назві суть роботи або найменування основного спонсора (“Енергетик” Бурштин, “Лукор” Калуш, наприклад). Були і в Коломиї заводські команди (“Електрооснастка”, “Сільмаш”).

Теперішня назва коломийської команди має історичне підґрунтя. “Карпати” (Коломия) існували у 60-х роках і досягли тоді хороших результатів. Та й сучасні здобутки карпатівців чудові – чемпіонство області, володарі кубка, чемпіони України серед аматорів. Клуб без проблем міг би й далі виступати під таким найменуванням.

Але для Коломиї назва “Покуття” є більш рідною. “Карпат” у нашому краї є багато. А “Покуття” – саме те, з яким коломияни у роки Незалежності здобули найбільших досягнень, граючи у другій українській лізі. А про матч із “Шахтарем” старші вболівальники напевно досі розповідають своїм внукам. Це як для франківська матчі “Прикарпаття” (саме “Прикарпаття”, не “Тепловика”, “Ніки” чи “Чорногори”) проти київського “Динамо” і гол Шевченка наприкінці гри. Різниця лише в тому, що Івано-Франківськ має славну футбольну історію і під назвою “Спартак”. Та все одно “Прикарпаття” – це клуб періоду Незалежності, нова сторінка після розпаду СРСР.

У Коломиї також був свій “Спартак”. Команда “Сільмаш” (Коломия) для старшого покоління – це яскрава сторінка із їхнього життя. Але це була заводська команда, і зараз вже не є актуальною для назви команди писанкового міста. Та й заводу “Коломиясільмаш”, який представляв той колектив, вже немає.

Коломийський клуб за декілька кроків від чемпіонства. Схоже, має намір у наступному сезоні підвищитися в класі, спробувавши свої сили у Чемпіонаті України серед аматорів (офіційної інформації поки що не було, але рух вперед по драбині українського футболу був би логічним). А тому саме зараз, роблячи крок вперед, було б розумним повернутися до історичної назви “Покуття”.

Як кажуть, коломийській команді – коломийську назву “Покуття”.

От така колись була емблема у коломиян. Її точно доведеться змінити.

Автор: Роман Трайтурак

Джерело: sport.if.ua