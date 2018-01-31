У Коломиї підліткам продали пиво. ФОТО

У Коломиї правоохоронці викрили продаж неповнолітнім пива.

Задокументували правопорушення працівники ювенальної превенції Коломийського відділу поліції, повідомили в УПД ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

У Коломиї напередодні зафіксували, як в одній з крамниць міста підлітки безперешкодно придбали пиво.

Продавець навіть не поцікавилася віком хлопців, за що відразу ж пошкодувала.

За цим фактом складено протокол України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років.