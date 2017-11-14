У Коломиї небайдужі зібрали на лікування онкохворого Андрія Рощіна 4 300 грн і 50 євро. ФОТО

12 листопада біля музею “Писанка” відбулася благодійна акція “Запали добро у серці”, яку організувала громадська організація “Студія самореалізації “Огневід”.
Метою акції було зібрати кошти лікування 12-річного Андрія Рощіна, якому у травні цього року поставили діагноз “Т-лімфобластна лімфома з ураженням кісткового мозку”, пише Дзеркало Коломиї.
Андрійкові потрібна дороговартісна операція за кордоном.
Організатори щиро вдячні всім небайдужим, хто долучився до акції.
Під час акції вдалося зібрати 4 302 грн і 50 євро.
Гроші передали матері Андрія – Діденко Уляні Іванівні.