У Коломиї небайдужі зібрали на лікування онкохворого Андрія Рощіна 4 300 грн і 50 євро. ФОТО

У Коломиї небайдужі зібрали на лікування онкохворого Андрія Рощіна 4 300 грн...

12 листопада біля музею “Писанка” відбулася благодійна акція “Запали добро у серці”, яку організувала громадська організація “Студія самореалізації “Огневід”.

Метою акції було зібрати кошти лікування 12-річного Андрія Рощіна, якому у травні цього року поставили діагноз “Т-лімфобластна лімфома з ураженням кісткового мозку”, пише Дзеркало Коломиї.

Андрійкові потрібна дороговартісна операція за кордоном.

Організатори щиро вдячні всім небайдужим, хто долучився до акції.

Під час акції вдалося зібрати 4 302 грн і 50 євро.

Гроші передали матері Андрія – Діденко Уляні Іванівні.