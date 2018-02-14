У Коломиї найнижчі зарплати серед великих міст Івано-Франківщини. ІНФОГРАФІКА

На воркшопі з візуалізації даних, який в Коломиї відбувся 13 лютого, учасники порівняли зарплатню мешканців великих міст Івано-Франківщини. Коломия пасе задніх.

Про це повідомили співорганізатори заходу на своєму веб-ресурсі “Дані міст”

Відповідно до даних з відкритих джерел, які візуалізовували на освітній події, найвища середня заробітна плата у Бурштині. Потім ідуть Яремче, Івано-Франківськ, Болехів, Калуш і аж наприкінці – Коломия. Зарплатні в регіоні коливаються від семи до чотирьох тисяч гривень.

Варто зазначити, що воркшоп на тему “Візуалізація даних” відбувся у рамках ексклюзивної освітньої програми, яку розробила для Коломиї ініціатива “Дані міст”, адже міська рада перемогла у конкурсі “Відкритий виклик” і виграла для містян таку нагоду.

Шансом освоїти майстерність у цій сфері скористалися місцеві активісти, управлінці міськради, дівчата і хлопці з місцевого ІТ-середовища.