У Коломиї навчальному закладу прокуратура допомогла погасити борги за газ

Коломийська міська рада виконала постановусуду у справі за позовом місцевої прокуратури та внесла зміни до бюджету на 2017 рік у частині виділення коштів на погашення заборгованості за енергоносії державного навчального закладу професійного ліцею сфери послуг.

Про це інформує прес-служба прокуратури, пише Дзеркало Коломиї.

Як повідомлялось, Коломийська місцева прокуратура звернулась до суду через неналежне планування видатків на оплату енергоносіїв професійного ліцею сфери послуг.

У IV кварталі 2016 року виникла заборгованість за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу на 179 тис 677 грн.

Станом на 15 грудня заборгованість була повністю погашена Коломийською міською радою.