У Коломиї на будівництві зсунулася тимчасова металоконструкція – жертв немає

14 березня близько 12 години у Коломиї на території радіозаводу “Прут” зсунулася металоконструкція.

Як повідомили “Дзеркалу Коломиї” представники об’єкту, на якому відбувалися роботи, під час перепланування в’їзду на радіозавод, зсунулася тимчасова підтримуюча металоконструкція. Причини зсуву з’ясовують експерти.

На місці події робочих не було, вони перебували в іншій частині території об’єкту. Ніхто не постраждав.

Як повідомлялося раніше, радіозавод “Прут” в Коломиї буде реконструйовано на торговий центр.