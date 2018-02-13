У Коломиї до Дня Валентина відбудеться шоу “Кохання з першого погляду”

У середу, 14 лютого, в Коломиї до Дня Св. Валентина відбудеться шоу-програма “Кохання з першого погляду”.

Захід проведуть у Палаці культури «Народний дім».

Початок о 15:00 годині. Вхід вільний.