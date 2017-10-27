У Коломиї чоловік скоїв крадіжку з гіперцентру

До поліції надійшло повідомлення від представника торгового центру в Коломиї про те, що невідомий скоїв крадіжку установки для поливу насаджень вартістю близько 300 гривень.

Поліція встановила особу злодія, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на ГУ Нацполіції в області.

Причетним виявився 40-річний мешканець Яремчі.

Зайшовши до магазину, чоловік з прилавка викрав потрібний товар (пістолет для поливу), сховав його під одяг та непомітно вийшов з приміщення.