У Коломиї чоловік скоїв крадіжку з гіперцентру

До поліції надійшло повідомлення від представника торгового центру в Коломиї про те, що невідомий скоїв крадіжку установки для поливу насаджень вартістю близько 300 гривень.
Поліція встановила особу злодія, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на ГУ Нацполіції в області.
Причетним виявився 40-річний мешканець Яремчі.
Зайшовши до магазину, чоловік з прилавка викрав потрібний товар (пістолет для поливу), сховав його під одяг та непомітно вийшов з приміщення.
Свої дії зловмисник пояснив нестачею коштів.
Викрадене вилучено та буде повернено у торговий заклад.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
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