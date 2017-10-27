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У Коломиї чоловік скоїв крадіжку з гіперцентру

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Фото ілюстративне

До поліції надійшло повідомлення від представника торгового центру в Коломиї про те, що невідомий скоїв крадіжку установки для поливу насаджень вартістю близько 300 гривень.

Поліція встановила особу злодія, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на ГУ Нацполіції в області.

Don Yapon

Причетним виявився 40-річний мешканець Яремчі.

Зайшовши до магазину, чоловік з прилавка викрав потрібний товар (пістолет для поливу), сховав його під одяг та непомітно вийшов з приміщення.

Свої дії зловмисник пояснив нестачею коштів.

Викрадене вилучено та буде повернено у торговий заклад.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

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