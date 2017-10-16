У Коломиї брати Капранови оприлюднять таємні файли Революції. АНОНС

У Національному музеї відбудеться презентація нового видання братів Капранових “Майдан. Таємні файли”, ідея якого виникла під час праці над програмою журналістських розслідувань “Брат за брата”.

До нової книги ввійшли свідчення учасників Революції гідності та журналістські розслідування. Автори пропонують власні відповіді на риторичні запитання “хто готував Майдан?”, “чому так багато вийшло людей?”, “хто фінансував Майдан?”, “хто стріляв у Нігояна?”, “хто готував “російську весну?”. Серед респондентів: Дмитро Ярош, Сергій Жадан, кримчани, депутати. Презентація відбудеться 27 жовтня о 16.30.