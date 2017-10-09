У Коломиї амністували медсестру, через яку дитина випала з вікна

Днями Коломийський міськрайонний суд виніс вирок у справі медичної сестри, яку підозрювали у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Як йдеться у судовому рішенні, жінку в 2009 році прийняли на посаду молодшої медичної сестри по догляду за хворими в Снятинський дитячий будинок-інтернат, повідомляє Курс.

З 6 квітня 2016 року на неї було покладено обов’язки молодшої медичної сестри (санітарки-няньки).

Вночі 4 серпня 2016 року жінка залишила без нагляду 12-річного вихованця інтернату, який через вроджену порушену координацію рухів потребував постійного стороннього нагляду.

Згідно інструкцієї медсестра несла персональну відповідальність за життя і здоров’я вихованців, їх відпочинок та сон.

В результаті неналежного виконання професійних обов’язків медсестрою 12-річний підопічний без нагляду покинув спальне приміщення та пішов до туалету, де випав з вікна.

У важкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою його госпіталізували у районну лікарню.

У суді обвинувачена визнала свою вину.

Вона розповіла, що у її посадові обов’язки також входить ремонт одягу й інші роботи. Тієї ночі вона час від часу приходила і дивилася за дітьми. У момент, коли хлопчик випав з вікна, вона була у підсобному приміщенні з санітаром – ремонтували одяг.

Жінка зазначила, що одразу ж поїхала з дитиною в лікарню і відвідувала хлопчика після операції.

Суд визнав молодшу медсестру винною і призначив три роки обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Також вона має заплатити 5 тис. 418 грн за проведення експертиз.

На підставі Закону України “Про амністію у 2016 році” суд звільнив жінку від відбування призначеного покарання.

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