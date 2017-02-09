У Коломиї 37-річний чоловік напідпитку намагався викрасти з магазину спортивний рюкзак

37-річний коломиянин, перебуваючи в одному із торгових закладів Коломиї, скоїв крадіжку спортивного рюкзака.

Після ретельного вибору спортивного краму, покупець зацікавився спортивним рюкзаком, якого взяв та заховав під верхнім одягом. Продавці, відстеживши його дії, викликали працівників Управління поліції охорони, коли той пройшов попри касу і не надав товар для розрахунку, за що був затриманий, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління поліції охорони в Івано-Франківській області.

В ході слідчих дій правоохоронцями було встановлено особу зловмисника. Ним виявився 37-річний коломиянин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У скоєному лиходій зізнався та пояснив свій вчинок банальною нестачею коштів на придбання начебто дуже потрібного йому рюкзака.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України). Враховуючи, що крадіжка ним вчинена вперше, зловмисникові може загрожувати відповідальність у вигляді штрафу. Проводиться слідство.

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